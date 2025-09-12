Intel оптимизировала Xe3 GPU — больше fps в играх, но дольше сборка шейдеров

Intel оптимизировала Xe3 GPU — больше fps в играх, но дольше сборка шейдеровКомпромисс скорее оправдан, чем нет
В играх это дало заметный прирост — тесты показали до 18% больше fps, чаще в диапазоне от 4% до 9%. Однако у апдейта есть и обратная сторона: сборка шейдеров теперь занимает дольше времени, примерно на 25%.
В Intel считают, что такой компромисс оправдан — геймер получает лучший прирост в играх, пусть и ценой более долгой подготовки шейдеров.
Реальные тесты на ноутбуке с Panther Lake подтвердили рост производительности, но выявили и проблемы. Например, в Cyberpunk 2077 система ловила зависания GPU, а в Borderlands 3 периодически встречались подтормаживания.
Патчи уже вошли в Mesa 25.3-devel и должны быть перенесены в версию 25.2. Владельцам будущих ноутбуков с Linux придётся обновить Mesa, иначе возможны просадки.
Windows-драйверы Intel также оптимизируются, но их код закрыт, поэтому данные пока не публикуются.