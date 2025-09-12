Компьютеры
Опубликовано 12 сентября 2025, 07:08
1 мин.

Intel оптимизировала Xe3 GPU — больше fps в играх, но дольше сборка шейдеров

Компромисс скорее оправдан, чем нет
Intel улучшила производительность графики Xe3 в будущих процессорах Core Ultra Series 3 Panther Lake. Компания добавила в Mesa 3D сразу 14 патчей, которые оптимизируют планировщик компилятора и параллелизм потоков.
© VideoCardz.com

В играх это дало заметный прирост — тесты показали до 18% больше fps, чаще в диапазоне от 4% до 9%. Однако у апдейта есть и обратная сторона: сборка шейдеров теперь занимает дольше времени, примерно на 25%.

В Intel считают, что такой компромисс оправдан — геймер получает лучший прирост в играх, пусть и ценой более долгой подготовки шейдеров.

Реальные тесты на ноутбуке с Panther Lake подтвердили рост производительности, но выявили и проблемы. Например, в Cyberpunk 2077 система ловила зависания GPU, а в Borderlands 3 периодически встречались подтормаживания.

© VideoCardz.com

Патчи уже вошли в Mesa 25.3-devel и должны быть перенесены в версию 25.2. Владельцам будущих ноутбуков с Linux придётся обновить Mesa, иначе возможны просадки.

Windows-драйверы Intel также оптимизируются, но их код закрыт, поэтому данные пока не публикуются.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
