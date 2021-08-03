Intel опубликовала замеры производительности своей новой видеокарты

Отмечается, что карту тестировали на базе процессора Intel Core i5-11400T и материнской платы ASUS B560M-PLUS с 16 ГБ памяти типа DDR4-2133. Судя по результатам теста OpenCL, из тестового пакета Geekbench, показатели оказались низкими — 13710 баллов.

Как отмечает Wccftech, это говорит скорее не о качестве карты, а о том, что в Intel продолжат работу по оптимизации устройства. Ожидается, что Intel DG2-128EU появится на выставке CES 2022, запланированной на первый квартал 2022 года.