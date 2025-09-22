Intel отказалась от поддержки старых видеокарт в свежих драйверах

Теперь свежие драйверы с номером версии 7076 поддерживают лишь процессоры с интегрированной графикой UHD и Iris Xe от 11-го поколения и новее, а также дискретные видеокарты Intel DG1.

Таким образом, процессоры 7–10-го поколений Core и их графика перестали получать актуальные обновления — последний драйвер для них вышел ещё в марте 2025 года. Это означает, что Intel официально переводит старые чипы на «медленную ветку», где они будут получать только критические исправления.

В отличие от NVIDIA и AMD, которые поддерживают свои продукты на протяжении более 5 лет, Intel делает ставку на новые линейки — от Arc Alchemist до будущих Battlemage и Celestial.