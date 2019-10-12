Компьютеры
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Intel отказалась от своих прежних слов о первой собственной дискретной видеокарте
Но при этом вполне вероятно, что на самом деле первоначальное утверждение о трассировке лучшей не является ложью
На днях крупнейший производитель процессоров в мире Intel провел мероприятие в Японии, на котором помимо всего прочего рассказала о появлении в видеокартах Xe поддержки трассировки лучшей на аппаратном уровне. По крайней мере так перевели слова представителя компании.
Как оказалось, перевод был не до конца правильным - хоть переводчик и перевел слова докладчика так, словно компания внедрит поддержку трассировки лучшей в свои грядущие видеокарты, на деле же выступающий ничего подобного не говорил. Более того, он даже не затронул тему графики в видеокартах поколения Xe, что на самом деле весьма забавно.
Правда важно понимать, что это не означает, что компания не внедрит поддержку передовой технологии в свои новые продукты - просто компания на данном этапе не дала никаких официальных подтверждений подобным сведениям.
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