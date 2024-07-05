Intel отказалась от выпуска Core i9-12900KS и недорогих чипов Core 10-го поколения

По информации Videocardz, чип пока будет доступен в рознице, и даже планируются новые поставки, однако с января 2025 года заказы на этот процессор прекратятся, а к июлю того же года выпуск и поставки будут окончательно завершены.

Кроме того, Intel планирует прекратить производство чипов серии Core 10-го поколения (Comet Lake), включая модели Pentium Gold, Celeron, Core i3-10100F, Core i5-10400F и Core i5-10600.

На 2024 год у Intel запланирован запуск двух новых серий процессоров: Arrow Lake для платформы LGA 1851 и Lunar Lake для ноутбуков и мини-ПК.

Новые чипы будут продаваться под коммерческим названием Core Ultra 200.