Intel отказалась выпускать видеокарту ARC A580, но её всё же можно купить в Китае за чуть более $300

Intel отказалась выпускать видеокарту ARC A580, но её всё же можно купить в Китае за чуть более $300Прямо на AliExpress
Необычное предложение появилось на AliExpress. Видеокарта Intel Arc A580, которую компания не выпускала почти год с момента её анонса, теперь доступна для покупки по цене $335.99.
Это даже дороже, чем текущая цена другой модели — Arc A750, которая стоит $249. Продавец утверждает, что карта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, 256-битной шиной и частотой ускорения до 1,8 ГГц.
Однако на сайте нет фотографий или тестов этой карты, представлено только общее изображение Intel Arc A770 Limited Edition.
Спецификации Arc A580 указывают, что это невыпущенная модель на базе ACM-G10 с 24 Xe-ядрами и 8 ГБ памяти GDDR6. Согласно официальным данным, она потребляет 175 Вт, что меньше, чем у серии Arc A770/750 с потреблением 225 Вт.
Ожидается, что данная модель будет конкурировать с начальными предложениями от AMD и NVIDIA, такими как RX 7600 и RTX 4060.