Intel отказалась выпускать видеокарту ARC A580, но её всё же можно купить в Китае за чуть более $300

Это даже дороже, чем текущая цена другой модели — Arc A750, которая стоит $249. Продавец утверждает, что карта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, 256-битной шиной и частотой ускорения до 1,8 ГГц.

Однако на сайте нет фотографий или тестов этой карты, представлено только общее изображение Intel Arc A770 Limited Edition.