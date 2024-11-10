Компьютеры
Опубликовано 10 ноября 2024, 19:30
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Intel отказалась заменить проблемный процессор из-за нарушения правил использования

Пользователь заменил термопасту на жидкий металл
Стало известно по крайней мере об одном публичном случае отказа Intel от своих гарантийных обязательств из-за нарушения пользователем правил использования проблемного процессора Core i9-14900K. Ранее вендор столкнулся с целой серией коллективных исков в силу нестабильной работы процессоров Core 13-го и 14-го поколений из-за брака CPU.
Intel отказалась заменить проблемный процессор из-за нарушения правил использования

© Intel

О своей истории в соцсети Х рассказал пользователь с ником Ben Lau. По его словам, он обратился в RMA-отдел Intel за возвратом проблемного процессора и получением новой платформы, но получил отказ, хотя компания обещала менять устройства.

Ben Lau покупал процессор у локального продавца Synnex, и после консультаций c ритейлером Intel ответила пользователю отказом. Причиной стал тот факт, что пользователь, считая, что причина проблем с процессором в его термоинтерфейсе, вместо термопасты использовал жидкий металл для распределения материала на теплораспределяющей крышке процессора.

Металл повредил IHS процессора, разъев серийный номер продукта на крышке, что и повлекло отмену гарантии. В связи с этим позиция Intel сводится к тому, что пользователь грубо нарушил правила использования процессора, поэтому обмен устройства невозможен.

© Ben Lau / Х