Intel отказалась заменить проблемный процессор из-за нарушения правил использования

О своей истории в соцсети Х рассказал пользователь с ником Ben Lau. По его словам, он обратился в RMA-отдел Intel за возвратом проблемного процессора и получением новой платформы, но получил отказ, хотя компания обещала менять устройства.

Ben Lau покупал процессор у локального продавца Synnex, и после консультаций c ритейлером Intel ответила пользователю отказом. Причиной стал тот факт, что пользователь, считая, что причина проблем с процессором в его термоинтерфейсе, вместо термопасты использовал жидкий металл для распределения материала на теплораспределяющей крышке процессора.

Металл повредил IHS процессора, разъев серийный номер продукта на крышке, что и повлекло отмену гарантии. В связи с этим позиция Intel сводится к тому, что пользователь грубо нарушил правила использования процессора, поэтому обмен устройства невозможен.