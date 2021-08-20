Intel откажется от разработки компьютерного зрения в пользу процессоров

Технология RealSense используется в высокотехнологичных камерах и датчиках для распознавания лиц, оснащения медицинских устройств, в робототехнике, цифровых вывесках, 3D-сканировании и для других вариантов. Производство и поддержка технологии не принесли Intel ожидаемой прибыли, поэтому руководством компании было принято решение о закрытии отдела и переведении сотрудников в другие подразделения.

В Intel заверили, что смена стратегии не коснётся текущих клиентов, использующих RealSense, и что компания продолжит выполнять перед ними свои обязательства.

Также в компании подчеркнули, что удвоят все усилия по производству процессоров в области ПК и серверов, потому что намерены вернуться на лидирующие позиции в этой сфере.