Intel откроет новый завод микросхем в Европе

Гелсингер отметил, что в этом вопросе между интересами Германии и производителем наблюдается большой разрыв, так как стоимость электричества и рабочей силы в стране одна из самых высоких в Европе. При это он выразил твёрдую решимость в достижении необходимого соглашения.

Правительство Германии в последнее время обеспокоено серьёзной зависимостью от китайских и корейских полупроводников, что и лежит в основе желания впустить на немецкий рынок такого крупного мирового производителя, как Intel. Вендор запросил у немецких властей порядка 10 млрд евро субсидий , но конкретных договорённостей по этому поводу пока нет. При этом подписание соглашения планируется в ближайшее время.

«Мы не просим подачек, мы просим о конкурентоспособности. Стоимость рабочей силы существенно возросла, материальные затраты существенно возросли, поэтому внезапно разрыв в затратах оказался больше, чем мы первоначально предполагали», — рассказал Гелсингер о процессе договорённостей.