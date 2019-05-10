Intel отложил прогресс в процессорах до 2021 года

Компания Intel обнародовала свои планы развития процессоров на ближайшие несколько лет.

Текущая технология с мельчайшими доработками эксплуатируется с 2014 года. И Intel планирует использовать 14-нанометровый техпроцесс для настольных компьютеров ещё несколько лет.

Тем не менее, подвижки имеются. В июне 2019 компания планирует начать массовое производство 10-нанометровых мобильных процессоров Ice Lake, а во втором полугодии появятся первые ноутбуки на их основе.

Более продвинутого 7-нанометрового техпроцесса придётся подождать до 2021 года. Компания обещает для них на 20% лучшую производительность на один ватт потребляемой энергии по сравнению с 10-нанометровыми чипами.