Intel отвоевала часть рынка процессоров у AMD

Издание Tom’s Hardware приводит в качестве аргумента данные за четвёртый квартал 2020 года. Согласно им, доля AMD в настольном сегменте опустилась до 19,3%, при этом Intel отобрала себя дополнительные 0,8% у «красных». При этом потери в мобильном сегменте у AMD ещё серьёзнее — около 1,2%.

В качестве причин укрепления позиций Intel называется множество разных факторов. Одними из них могут оказаться рост популярности процессоров компании за счёт роста продаж Chromebook, а также увеличение производственных объёмов.

Отметим, что многие пользователи ждут первых ARM-решений от Intel. Связано это с выходом первых ноутбуков и компьютеров Apple на базе фирменного чипа M1 и планов компании отказаться от процессоров Intel.