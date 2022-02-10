Intel перенесла выход видеокарт-конкурентов RTX 3070 Ti из-за проблем с драйверами

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Intel перенесла выход видеокарт-конкурентов RTX 3070 Ti из-за проблем с драйверамиЖдём релиза в мае
В начале 2022 года, в рамках выставки CES 2022, компания Intel раскрыла релизное окно для видеокарт Intel ARC Alchemist. Выйти линейка должна была уже в первом квартале текущего года.
Но, судя по последним данным инсайдера Moore's Law Is Dead, планы «синих» немного изменились. Теперь Intel метит в релиз видеокарт во втором квартале 2022-го. Связано это с тем, что сама компания недовольна качеством драйверов, созданных для свежей линейки.
Ожидается, что в рамках PAX East в апреле будут представлены компьютерные версии видеоадаптеров. Они поступят в продажу в мае. При этом если бы компания избежала проблем с драйверами, то их релиз состоялся бы ещё в марте.
Напомним, что ранее в сети всплыли результаты тестирования топовой видеокарты Intel Arc Alchemist. Эта версия видеоадаптера оказалась быстрее GeForce RTX 3070 Ti от NVIDIA.
Источник: Wccftech