Intel перенесла выход видеокарт-конкурентов RTX 3070 Ti из-за проблем с драйверами

Но, судя по последним данным инсайдера Moore's Law Is Dead, планы «синих» немного изменились. Теперь Intel метит в релиз видеокарт во втором квартале 2022-го. Связано это с тем, что сама компания недовольна качеством драйверов, созданных для свежей линейки.

Ожидается, что в рамках PAX East в апреле будут представлены компьютерные версии видеоадаптеров. Они поступят в продажу в мае. При этом если бы компания избежала проблем с драйверами, то их релиз состоялся бы ещё в марте.