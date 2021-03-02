Компьютеры
Сегодня в 12:30
Intel перестанет предлагать дополнительную гарантию на разогнанные процессоры
Явные причины такого решения так и не были озвучены
Несмотря на нераспространение стандартной гарантии на разогнанные процессоры, Intel предлагала для подобных чипов допгарантию за 20-30 долларов (1,5 - 2,2 тыс рублей). Но, по всей видимости, для компании это было невыгодно, из-за чего она решила отказаться от подобной практики.
В рамках программы Performance Tuning Protection Plan (PTPP) пользователи могли обменять сгоревший из-за разгона процессор на новый, если это произошло в период основной гарантии устройства. Теперь же на сайте Intel появилась информация о том, что программу PTPP было решено свернуть.
Производитель процессоров не стал явно указывать на причины принятого решения. Сама компания заявляет о «возросшей уверенности оверклокеров в своих силах», что может означать о непопулярности такой гарантии. С другой стороны, возможно, дело обстоит с точностью до наоборот.