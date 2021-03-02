Intel перестанет предлагать дополнительную гарантию на разогнанные процессоры

В рамках программы Performance Tuning Protection Plan (PTPP) пользователи могли обменять сгоревший из-за разгона процессор на новый, если это произошло в период основной гарантии устройства. Теперь же на сайте Intel появилась информация о том, что программу PTPP было решено свернуть.

Производитель процессоров не стал явно указывать на причины принятого решения. Сама компания заявляет о «возросшей уверенности оверклокеров в своих силах», что может означать о непопулярности такой гарантии. С другой стороны, возможно, дело обстоит с точностью до наоборот.