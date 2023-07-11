Intel перестанет выпускать собственные аналоги компьютеров Mac Mini

Эту информацию подтвердили журналисты издания ServeTheHome и главный редактор портала Hardwareluxx.

В электронном письме, отправленном партнёрам Intel, компания сообщила о прекращении прямых инвестиций в своё подразделение Next Unit of Compute (NUC) и отказе от производства продукции под этим брендом.

Однако Intel подчеркнула, что данное решение не затронет другие подразделения компании, и они продолжат поддерживать уже выпущенные решения под брендом NUC.

Напомним, что подразделение Next Unit of Compute было известно своими мини-ПК, barebone-системами, компактными материнскими платами и базовыми комплектами для ноутбуков.

Один из последних их продуктов — компьютеры NUC-13 с процессорами Raptor Lake и Alder Lake.

По словам экспертов, данное решение Intel может быть связано с переориентацией компании на другие сферы и стратегии развития.