Intel перестанет выпускать собственные аналоги компьютеров Mac Mini

Intel перестанет выпускать собственные аналоги компьютеров Mac MiniФанаты бренда вряд ли будут рады этому
Компания Intel приняла решение о прекращении выпуска своих аналогов Mac Mini.
Эту информацию подтвердили журналисты издания ServeTheHome и главный редактор портала Hardwareluxx.
В электронном письме, отправленном партнёрам Intel, компания сообщила о прекращении прямых инвестиций в своё подразделение Next Unit of Compute (NUC) и отказе от производства продукции под этим брендом.
Однако Intel подчеркнула, что данное решение не затронет другие подразделения компании, и они продолжат поддерживать уже выпущенные решения под брендом NUC.
Напомним, что подразделение Next Unit of Compute было известно своими мини-ПК, barebone-системами, компактными материнскими платами и базовыми комплектами для ноутбуков.
Один из последних их продуктов — компьютеры NUC-13 с процессорами Raptor Lake и Alder Lake.
По словам экспертов, данное решение Intel может быть связано с переориентацией компании на другие сферы и стратегии развития.