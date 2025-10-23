Intel подняла цены на Raptor Lake из-за провала ИИ-процессоров Lunar Lake

Несмотря на улучшенную энергоэффективность и встроенные NPU-ускорители, покупатели и производители ПК чаще выбирают проверенные Raptor Lake, которые остаются более доступным и производительным решением для большинства задач.

Разница в цене между поколениями превышает $200, что делает старые модели выгоднее для брендов вроде Lenovo, HP и Acer.

Рост спроса на Raptor Lake усугубляется ограниченными поставками — это и привело к росту цен. В некоторых странах, включая Японию и Южную Корею, стоимость отдельных моделей уже выросла более чем на 20%.

Эксперты отмечают, что ожидаемый бум «ИИ-ПК» не состоялся: пользователи не видят веских причин переходить на Lunar Lake, поскольку «обязательных» функций искусственного интеллекта пока нет.

Одновременно подорожание памяти DDR4/DDR5 и SSD на 15–25% делает новые системы ещё менее доступными, заставляя производителей экономить на процессорах.

Intel официально не комментировала ситуацию, но аналитики ожидают, что повышение цен продлится до начала 2026 года, пока компания не стабилизирует спрос на свои ИИ-чипы.