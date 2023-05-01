Intel подтвердила частичную смену названий процессоров с Core на Ultra

По его словам, прямо сейчас компания находится в «точке перелома». Он также предложил дождаться свежей информации о новой схеме наименования продуктов в ближайшие недели.

Пока неясно, затронет ли изменение наименования как мобильные, так и настольные серии продуктов. Известно, что Intel планирует представить обновление своей серии Raptor Lake уже в 2023 году.

Согласно утечкам, часть наименования Ultra может быть опциональной и применяться только к новым продуктам, а не к обновлённым. Возможное переименование мобильной серии Intel Core H может выглядеть следующим образом:

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH