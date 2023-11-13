Intel покажет свои новейшие разработки в апреле 2024 года

На нём нам обещают представить направление развития компании и новейшие технологические достижения.

«Vision», который является частью серии «ON», проводится Intel уже несколько лет. Мероприятие сосредоточено на обсуждении технологий и предоставлении информации о будущих продуктах.

«Vision 2024» будет отличаться от предыдущих мероприятий, предлагая более открытый формат, вместо традиционного, основанного на инвайтах.

Мероприятие пройдет с 8 по 9 апреля 2024 года в Финиксе, штат Аризона. Оно соберёт ведущих бизнес- и технологических лидеров для обсуждения последних тенденций и решений в области искусственного интеллекта, систем «от края до облака», следующего поколения систем и будущего технологий. Участников ждут круглые столы, демонстрации и передовые идеи.

На мероприятии также ожидается анонс и демонстрация новых продуктов, включая процессоры Meteor Lake, которые запускаются в следующем месяце, и ускоренный выпуск процессоров Arrow Lake к концу 2024 года.