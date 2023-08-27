Intel попросит почти на $100 больше за новые процессоры, которые лишь на 3% мощнее предыдущих

Intel попросит почти на $100 больше за новые процессоры, которые лишь на 3% мощнее предыдущихКто вообще на это купится?
Intel готовится к запуску своего 14-го поколения процессоров Raptor Lake. И, судя по всему, модели серии будут стоить заметно дороже предшественников.
Так, новый флагманский процессор Intel Core i9-14900K обойдётся в $695, что на 15,8% дороже, чем его предшественник Core i9-13900K. При этом, несмотря на подъём цен, эти чипы предлагают лишь незначительное увеличение производительности — в среднем всего на 3%.
Это может вызвать недовольство среди потребителей, особенно учитывая, что существующие 13-е и 12-е поколения процессоров уже доступны по сниженным ценам.
Данный шаг со стороны Intel может оказаться рискованным, особенно в условиях жёсткой конкуренции с AMD. Повышение цен без существенного улучшения производительности может отпугнуть потенциальных покупателей и усилить позиции «красных» на рынке.