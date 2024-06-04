Intel представила 144-ядерные процессоры Xeon

Эти монстры, оснащенные от 64 до 144 ядрами, готовы к работе уже сегодня, а их высокопроизводительные собратья Granite Rapids (Xeon 6900) последуют за ними в следующем квартале.

Серия Xeon 6700E (Sierra Forest) включает в себя 7 чипов с ядрами, которые работают на базовой частоте 1.8 — 2.4 ГГц и могут разгоняться до 2.6 — 3.2 ГГц. При этом их энергопотребление составляет 205 — 330 Вт.

Новые процессоры поддерживают оперативную память DDR5-5600 и DDR4-6400, а также оснащены 88 линиями PCIe 5.0.

Intel заявляет, что 128-ядерный Xeon 6756E на 34% энергоэффективнее 64-ядерного AMD EPYC 9534 при схожей производительности.

Системы на Xeon 6756E, по данным компании, до 1.66 раз производительнее Xeon Platinum 8592+ в различных задачах, а при работе с медиа их энергоэффективность в 4.2 раза выше, чем у Xeon 2-го поколения.

Xeon 6700E уже доступны для заказа, а вот Xeon 6900 выйдут чуточку позже, в следующем квартале.