Intel представила недорогие видеокарты ARC Pro B50 и B60 с памятью до 24 ГБ

Младшая модель Arc Pro B50 оснащена 16 ядрами Xe второго поколения, 128 движками XMX и 16 ГБ памяти с пропускной способностью 224 ГБ/с. Потребляемая мощность — до 70 Вт. Цена модели составит $299, что делает её одной из самых доступных в своём классе.

Старшая модель Arc Pro B60 получила полный кристалл BMG-G21 с 20 ядрами Xe, 160 блоками XMX и 24 ГБ памяти на 192-битной шине с пропускной способностью 456 ГБ/с. Пиковая производительность достигает 197 TOPS, а потребляемая мощность — до 200 Вт. Ожидаемая цена — $500.