Intel представила новые мобильные процессоры с частотой до 5 ГГц

Компьютеры
Сегодня в 09:28
Intel представила новые мобильные процессоры с частотой до 5 ГГцПри этом есть версия и попроще
Несмотря на проблемы и дефициты в сфере полупроводников, компания Intel продолжает радовать свежими анонсами. Так, компания добавила в свою базу данных Ark сразу два новых процессора линейки Tiger Lake-Refresh – Core i7-11390H и Core i5-11320H.
Обе новинки построены по 10-нм техпроцессу и имеют 4 ядра с поддержкой многопоточности. Так как их TDP составляет 35 Вт, нетрудно догадаться, что использоваться свежие процессоры будут в мобильных компьютерах.
Отличительной особенностью Intel Core i7-11390H является рабочая частота. Она составляет от 3,4 до 5,0 ГГц! При этом процессор имеет 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и встроенный графический процессор Iris Xe частотой 1,4 ГГц.
Более дешёвая модель — Intel Core i5-11320H — имеет уже более скромные характеристики. Например, его рабочая частота 3,2-4,5 ГГц, а кэш-память — 8 МБ.
Что же касательно цен, то старшая версия стоит 426 долларов (31 тыс рублей), а младшая — 309 долларов (22,5 тыс рублей).