Intel представила новые мобильные процессоры с частотой до 5 ГГц

Обе новинки построены по 10-нм техпроцессу и имеют 4 ядра с поддержкой многопоточности. Так как их TDP составляет 35 Вт, нетрудно догадаться, что использоваться свежие процессоры будут в мобильных компьютерах.

Отличительной особенностью Intel Core i7-11390H является рабочая частота. Она составляет от 3,4 до 5,0 ГГц! При этом процессор имеет 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и встроенный графический процессор Iris Xe частотой 1,4 ГГц.