Intel представила обещанные бюджетные процессоры Core 5 120 и Core 5 120F

Инсайдер Momomo_us сообщил о запуске Core 5 120 и 5 120F. По его словам, Core 5 120 продолжает архитектуру Alder Lake: 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 2,5 ГГц, турбо до 4,5 ГГц (прирост всего 100 МГц по сравнению с Core i5-12400), 18 Мб кэша L3 и поддержка DDR5-4800. Core 5 120F идентичен, но без встроенной графики.

Портал Techspot, комментируя слова инсайдера, отмечает, что внешнее сходство с Core i5-12400 объясняется использованием внутренних вариантов кристалла для повышения эффективности производства. Предполагается, что процессоры могут быть построены на кристалле H0, что снижает затраты.

Для большинства пользователей изменения незначительны, так как архитектура и структура кэша аналогичны. Но при этом различия в кристаллах могут влиять на тепловыделение и энергоэффективность.

«Решение Intel переупаковать старые процессоры под новым названием продукта было принято в стратегически важный момент. Компания готовится к запуску линейки Core Ultra 200S на базе Arrow Lake и одновременно работает над реализацией оставшихся запасов Alder Lake. Серия Core 5 120 совместима с материнскими платами LGA 1700, что позволяет пользователям платформ 12-го или 13-го поколения обновить систему без необходимости замены существующего оборудования», — отмечает источник.