Intel представила топовые видеокарты для ПК и ноутбуков с поддержкой трассировки лучей

Пока что речь идёт о графических адаптерах серии ARC Pro A, предназначенных для рабочих станций. Они отлично справляются с программами для архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и строителей, а также мультимедийными и развлекательными приложениями.

Всего представлено три модели: ARC Pro A30M, ARC Pro A40 и ARC Pro A50. Первая будет использоваться в ноутбуках, иметь 4 ГБ памяти GDDR6 и восемь Xe-ядер.

Вторая модель предназначена уже для ПК, является однослотовой и может похвастаться 6 ГБ GDDR6, восемью Xe-ядрами и тепловыделением до 50 Вт. Двухслотовая имеет такое же количество видеопамяти, но её теплопакет при этом расширен до 75 Вт.