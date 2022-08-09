Компьютеры
Сегодня в 08:16
1 мин.

Intel представила топовые видеокарты для ПК и ноутбуков с поддержкой трассировки лучей

Расстраивает лишь количество видеопамяти
Пока все ждут свежих анонсов NVIDIA, компания Intel решила представить свои новые ноутбуки.
Intel представила топовые видеокарты для ПК и ноутбуков с поддержкой трассировки лучей

Пока что речь идёт о графических адаптерах серии ARC Pro A, предназначенных для рабочих станций. Они отлично справляются с программами для архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и строителей, а также мультимедийными и развлекательными приложениями.

Всего представлено три модели: ARC Pro A30M, ARC Pro A40 и ARC Pro A50. Первая будет использоваться в ноутбуках, иметь 4 ГБ памяти GDDR6 и восемь Xe-ядер.

Вторая модель предназначена уже для ПК, является однослотовой и может похвастаться 6 ГБ GDDR6, восемью Xe-ядрами и тепловыделением до 50 Вт. Двухслотовая имеет такое же количество видеопамяти, но её теплопакет при этом расширен до 75 Вт.

Intel представила топовые видеокарты для ПК и ноутбуков с поддержкой трассировки лучей

Все три новинки получили встроенную аппаратную поддержку трассировки лучей, функцию машинного обучения и ускоренное кодирование AV1.

Цена и точная дата выхода свежих видеокарт NVIDIA станут известны чуть позднее. На данный момент компания сообщила лишь о том, что они появятся в продаже позднее, до конца 2022 года.

Новости партнеров
Новости партнеров