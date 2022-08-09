Intel представила топовые видеокарты для ПК и ноутбуков с поддержкой трассировки лучей

Intel представила топовые видеокарты для ПК и ноутбуков с поддержкой трассировки лучейРасстраивает лишь количество видеопамяти
Пока что речь идёт о графических адаптерах серии ARC Pro A, предназначенных для рабочих станций. Они отлично справляются с программами для архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и строителей, а также мультимедийными и развлекательными приложениями.
Всего представлено три модели: ARC Pro A30M, ARC Pro A40 и ARC Pro A50. Первая будет использоваться в ноутбуках, иметь 4 ГБ памяти GDDR6 и восемь Xe-ядер.
Вторая модель предназначена уже для ПК, является однослотовой и может похвастаться 6 ГБ GDDR6, восемью Xe-ядрами и тепловыделением до 50 Вт. Двухслотовая имеет такое же количество видеопамяти, но её теплопакет при этом расширен до 75 Вт.
Все три новинки получили встроенную аппаратную поддержку трассировки лучей, функцию машинного обучения и ускоренное кодирование AV1.
Цена и точная дата выхода свежих видеокарт NVIDIA станут известны чуть позднее. На данный момент компания сообщила лишь о том, что они появятся в продаже позднее, до конца 2022 года.