Intel представила видеокарту Arctic Sound-M. Она не подойдёт ни майнерам, ни обычным пользователям

В основу новинки лёг графический процессор DG2 (Xe-HPG). Он же, к слову, будет использован и во флагманских моделях линейки Alchemist. Правда, в них будет установлен вариант с 512 вычислительными блоками.

Что интересно, несмотря на схожесть в этом компоненте, новая видеокарта не подойдёт для обычных пользователей компьютеров. Не будет от неё толка и для майнеров. Всё дело в том, что Arctic Sound-M предназначена для использования в центрах обработки данных (ЦОД).