Intel представила видеокарту Arctic Sound-M. Она не подойдёт ни майнерам, ни обычным пользователям

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Intel представила видеокарту Arctic Sound-M. Она не подойдёт ни майнерам, ни обычным пользователямНо для кого же она?
Intel представила достаточно необычное устройство — видеокарту Arctic Sound-M. Первая информация о ней всплыла в сети недавно — лишь в январе 2022 года.
В основу новинки лёг графический процессор DG2 (Xe-HPG). Он же, к слову, будет использован и во флагманских моделях линейки Alchemist. Правда, в них будет установлен вариант с 512 вычислительными блоками.
Что интересно, несмотря на схожесть в этом компоненте, новая видеокарта не подойдёт для обычных пользователей компьютеров. Не будет от неё толка и для майнеров. Всё дело в том, что Arctic Sound-M предназначена для использования в центрах обработки данных (ЦОД).
Отметим, что несмотря на то, что сам анонс видеоадаптера случился уже сейчас, Intel запустит его продажи лишь в середине 2022 года.
Источник: Intel