Intel представит мобильные процессоры Intel Core Ultra и Xeon пятого поколения в один день — 14 декабря

Первое поколение мобильных процессоров Intel Core Ultra, известное под кодовым именем Meteor Lake, будет представлено 14 декабря.

Данная модель станет «ключевым событием» в плане развития клиентских процессоров Intel.

Впервые он будет использовать технологию упаковки Foveros и предложит значительные улучшения в производительности благодаря интеграции графического адаптера Intel, который обеспечивает производительность на уровне дискретных видеокарт.

Пятое поколение процессоров Intel Xeon будет представлено также 14 декабря. Новинка с высокой энергоэффективностью, названная Sierra Forest, появится на рынке в I половине 2024 года.

Она обещает впечатляющий прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.