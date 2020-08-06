Intel представит новейшие процессоры уже 2 сентября

Так, на официальном сайте компании появилось сообщение, указывающее на то, что 2 сентября станет днем анонса Tiger Lake. Если верить имеющимся данным, в рамках презентации Intel представит новые 10-нанометровые энергоэффективные модели на базе новой архитектуры Willow Cove, а также совершенно новым GPU Xe. К слову, последние утечки намекают на то, что видеочипы в новых процессорах Intel окажутся настолько производительными, что компании удастся отобрать у AMD знамя производителя потребительских CPU с самыми мощными iGPU.

Напомним, что грядущий анонс еще важен и тем, что это будет первое крупное мероприятие Intel после заявлений Apple о том, что она намерена отказаться от процессоров компании в своих грядущих ноутбуках и компьютерах.