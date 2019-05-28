Intel рассказала, какие компьютеры получат поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 6

Компания Intel на выставке Computex 2019, которая проходит в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, рассказала о развитии новейшего стандарта Wi-Fi 6 в ближайшем будущем.
По словам производителя, не все решения Wi-Fi 6 одинаковы. Решения Intel Wi-Fi 6 (Gig+) для персональных компьютеров и маршрутизаторов обеспечивают скорость передачи данных более 1 Гбит/с. Они используют полосу 160 МГц для достижения «настоящей» гигабитной скорости. Это обеспечивает лучшую производительность для работы в сети.
Как подчёркивает Intel, решения Wi-Fi 6 (Gig+) почти вдвое быстрее «стандартных» решений Wi-Fi 6 и почти в три раза по сравнению с 802.11 AC.
Чипсеты Intel для роутеров серии WAV600 обеспечивают производительность уровня Gig+. Они станут основой недорогих двухполосных домашних роутеров и сетевых шлюзов. Также обеспечивается обратная совместимость с прошлыми стандартами Wi-Fi.
Над роутерами и сетевыми шлюзами Wi-Fi 6 (Gig+) уже работают такие производители, как AVM, Edimax, Elecom, Netgear, TP-Link. Они станут доступны до конца 2019 года.
Также до конца 2019 года станут доступны более сотни компьютеров с Wi-Fi 6 (Gig+) в качестве опциональной возможности. В их число войдут системы на базе Intel Core vPro восьмого поколения Intel Core девятого поколения и новейших процессоров Intel Core десятого поколения, ранее известными под кодовым названием Ice Lake.