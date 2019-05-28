Intel рассказала, какие компьютеры получат поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 6

Компания Intel на выставке Computex 2019, которая проходит в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, рассказала о развитии новейшего стандарта Wi-Fi 6 в ближайшем будущем.

По словам производителя, не все решения Wi-Fi 6 одинаковы. Решения Intel Wi-Fi 6 (Gig+) для персональных компьютеров и маршрутизаторов обеспечивают скорость передачи данных более 1 Гбит/с. Они используют полосу 160 МГц для достижения «настоящей» гигабитной скорости. Это обеспечивает лучшую производительность для работы в сети.