Intel рассказала о преимуществах процессоров Core 2019 модельного года

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания Intel представила новое поколение процессоров Ice Lake, изготовленные по 10-нанометровому техпроцессу.

Процессоры Ice Lake предлагают большое количество изменений и улучшений по сравнению с предшественниками. Процессоры используют новую архитектуру Sunny Cove, поддерживают такие новейшие технологии, как Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 (802.11ax) и ускорение глубокого обучения DL Boost.