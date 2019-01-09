Intel рассказала о преимуществах процессоров Core 2019 модельного года

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания Intel представила новое поколение процессоров Ice Lake, изготовленные по 10-нанометровому техпроцессу.
Процессоры Ice Lake предлагают большое количество изменений и улучшений по сравнению с предшественниками. Процессоры используют новую архитектуру Sunny Cove, поддерживают такие новейшие технологии, как Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 (802.11ax) и ускорение глубокого обучения DL Boost.
Первыми в семействе процессоров Ice Lake станут мобильные мощные, но энергоэффективные Ice Lake-U с потреблением всего 15 Вт. Они придут на смену 14-нм чипам Whiskey Lake-U. Процессоры получат четыре ядра Sunny Cove с поддержкой Hyper-Threading и графику Gen11, память с пропускной способностью 50 ГБ/с.
Ноутбуки на основе мобильных процессоров Ice Lake станут доступны к рождественскому сезону продаж 2019 года. Десктопные и серверные Ice Lake ожидаются позднее.