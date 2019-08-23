Intel рассказала, почему процессоры AMD Ryzen 3000 хуже её продукции

В сеть утекла презентация Intel, где производитель описывает преимущества процессоров Coffee Lake Refresh перед конкурирующей линейкой AMD Ryzen 3000. Информацией поделился профильный китайский ресурс XFastest.

Как утверждает Intel, чипы Coffee Lake Refresh обеспечивают более высокую скорость в режиме «турбо», если задействуются несколько ядер. Компания ссылается на обзор авторитетного издания Tom’s Hardware, где отмечается, что в многоядерном режиме частоты AMD Ryzen 3000 ниже на 200-300 МГц по сравнению с заявленной максимальной частотой для одноядерного режима.