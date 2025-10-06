Intel расскажет о Panther Lake уже 9 октября, но релиз состоится лишь в 2026 году

По данным инсайдера Golden Pig Upgrade, 9 октября компания проведет технический брифинг, посвящённый архитектуре и производственному процессу Intel 18A, тогда как финальные спецификации и модели представят лишь на CES 2026.

Panther Lake станет первым крупным продуктом Intel, полностью построенным на 18A — ключевом техпроцессе, от которого зависит успех новой производственной стратегии компании.

Уже в III квартале Intel начала ограниченные поставки пластин 18A американским партнёрам, а первые собственные CPU ожидаются к концу года.

Серия PTL-U будет рассчитана на 15 Вт TDP и предложит 6- и 8-ядерные чипы с графикой Xe3. Старшая линейка PTL-H получит до 16 ядер и 12 GPU-ядер, ориентируясь на производительные ноутбуки и компактные ПК.