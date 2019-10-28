Intel разослала для тестирования свои первые игровые видеокарты

Так, стало известно, что Intel некоторое время назад все же провела первые тесты видеокарты, что в свою очередь означает только одно — у компании есть полноценный работающий прототип нового продукта. Помимо этого в базе ЕЭК появился набор разработчика Discrete Graphics DG1 External FRD1 Accessory Kit, в связи с чем можно предположить, что Intel уже разослала разработчикам соответствующие устройства.

Напомним, что в сети уже появлялись слухи о мобильной дискретной видеокарте Intel Xe DG1, которая должна быть построена по 14-нанометровом техпроцессу и по производительности должна соперничать с среднебюджетной разработкой от NVIDIA — GeForce GTX 1050. Но важно оговориться, что речь тогда шла все же не о долгожданной дискретной видеокарте от Intel, а о немного другом устройстве.