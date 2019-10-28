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Компьютеры
Сегодня 20:32

Intel разослала для тестирования свои первые игровые видеокарты

По крайней мере об этом можно говорить основываясь на последних данных
В течение первой половины 2020 года Intel должна представить фирменную дискретную видеокарту Intel Xe, правда в сети до сих пор очень мало деталей касательно будущей новинки. Но буквально на днях представитель компании поделился небольшим количеством информации, касательно стадии, на которой проект прямо сейчас находится.

Так, стало известно, что Intel некоторое время назад все же провела первые тесты видеокарты, что в свою очередь означает только одно — у компании есть полноценный работающий прототип нового продукта. Помимо этого в базе ЕЭК появился набор разработчика Discrete Graphics DG1 External FRD1 Accessory Kit, в связи с чем можно предположить, что Intel уже разослала разработчикам соответствующие устройства.

Напомним, что в сети уже появлялись слухи о мобильной дискретной видеокарте Intel Xe DG1, которая должна быть построена по 14-нанометровом техпроцессу и по производительности должна соперничать с среднебюджетной разработкой от NVIDIA — GeForce GTX 1050. Но важно оговориться, что речь тогда шла все же не о долгожданной дискретной видеокарте от Intel, а о немного другом устройстве.

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