Intel развеяла слухи о своей панике из-за успехов процессоров Apple и AMD

Мы всегда говорили, что выживают только параноики. И я воспринимаю всех конкурентов, будь то Apple или другие соперники, Qualcomm, MediaTek или AMD, очень серьёзно. Всегда, когда у вас имеется растущий хороший бизнес, будет конкуренция. Компания полностью настроена и на неё, и на дальнейший рост. Мы крайне довольны нашей работой и нашей дорожной картой.