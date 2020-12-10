Intel развеяла слухи о своей панике из-за успехов процессоров Apple и AMD
Чипмейкер не просто не боится конкуренции, а приветствует её, передаёт слова топ-менеджера PCWorld. По мнению представителя Intel, именно она позволяет заработать деньги, так как с её помощью бизнес по производству компьютеров процветает.
Мы всегда говорили, что выживают только параноики. И я воспринимаю всех конкурентов, будь то Apple или другие соперники, Qualcomm, MediaTek или AMD, очень серьёзно. Всегда, когда у вас имеется растущий хороший бизнес, будет конкуренция. Компания полностью настроена и на неё, и на дальнейший рост. Мы крайне довольны нашей работой и нашей дорожной картой.
Отметим, что в самой актуальной дорожной карте Intel заявляется о выходе следующего поколения процессоров Intel Tiger Lake-H для ноутбуков вместе с чипами Intel Rocket Lake-S для настольных компьютеров уже в начале 2021 года. Далее на их место придут процессоры Alder Lake, которые будут относиться уже к 12 поколению.