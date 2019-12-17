Intel скопирует подход к разработке процессоров у AMD

Так, если производитель перестанет каждый раз разрабатывать системы ввода-вывода эксклюзивно для каждого нового поколения ядер, то в таком случае у Intel получится сэкономить огромное количество не только денежных средств, но и полезных человеко-часов, не говоря уже об ускорении выхода процессоров на рынок. Например, если переводить все эти размышления в денежную плоскость, то тогда компания в 2018 году могла бы сэкономить более 15 миллиардов долларов, которые как раз потратила на создание новых систем ввода-вывода. И уже в 2020 году компания намерена избавиться данной статьи расхода.

По словам Intel, именно данный подход в свое время позволил AMD вырваться вперед, в связи с чем “синие” намерены перенять удачный опыт конкурента.