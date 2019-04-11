Intel скрестила SSD с оперативной памятью в новых накопителях для компьютеров

Компания Intel раскрыла подробности о гибридных накопителях Optane H10 и объявила о скором начале поставок.

Особенность данных накопителей в том, что они сочетают на одном модуле форм-фактора M.2 скоростную память Optane небольшого объёма и дешёвую QLC 3D NAND большего объёма. Такие накопители предназначены на использование в ноутбуках и моноблоках.

Оба модуля памяти использует собственный контроллер и единый интерфейс с шиной PCI Express x4 3.0 с протоколом NVMe. Для использования требуются процессоры Intel Core восьмого поколения и чипсеты серии 300. Скорость передачи произвольных данных на операциях чтения – до 2400 Мб/с, записи – до 1800 МБ/с.

Мобильные компьютеры с процессорами Intel Core U восьмого поколения и накопителями Intel Optane H10 от ведущих производителей начнут появляться в текущем квартале. Также накопители будут продаваться и самостоятельно. Они предлагаются в таких версиях: 16 ГБ Optane+256 ГБ QLC 3D NAND, 32 ГБ Optane+ 512 ГБ QLC 3D NAND и 32 ГБ Optane+ 1 ТБ QLC 3D NAND.