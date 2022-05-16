Intel случайно раскрыла список видеокарт, готовящихся к анонсу

Сегодня в 12:40
1 мин.
Intel случайно раскрыла список видеокарт, готовящихся к анонсуНамечается вполне интересная линейка
Накануне Intel представила свежий бета-драйвер 30.0.101.1723, предназначенный для ноутбучных видеокарт ARC A350M, A370M, а также процессоров Alder Lake.
Датамайнеры обнаружили в нём интересные данные. Например, стало известно, что компания готовится представить в ближайшее время как адаптеры для домашних ПК, так и профессиональные решения.
К первым относятся модели A770, A750, A580, A380 и A310, в то время как в сегменте Pro будут значатся ARC Pro A40/A50 и ARC Pro A30M.
Напомним, что ранее Intel вполне официально объявила о планах поставлять первые партии видеокарт Intel ARC исключительно китайским OEM-производителям. В дальнейшем, разумеется, новинки также поступят в продажу и на общемировом рынке в открытой продаже.