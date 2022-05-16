Intel случайно раскрыла список видеокарт, готовящихся к анонсу

Датамайнеры обнаружили в нём интересные данные. Например, стало известно, что компания готовится представить в ближайшее время как адаптеры для домашних ПК, так и профессиональные решения.

К первым относятся модели A770, A750, A580, A380 и A310, в то время как в сегменте Pro будут значатся ARC Pro A40/A50 и ARC Pro A30M.