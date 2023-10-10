Intel случайно слила сроки релиза Windows 12

На конференции аналитиков Citi, прошедшей в прошлом месяце, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер обсуждал предстоящее обновление Windows, предполагая, что потребители могут обновить свои ПК из-за нового релиза системы.

«Мы действительно думаем, что 2024 год будет довольно успешным годом для клиентов, особенно из-за обновления Windows», — сказал Зинснер.

Отметим, что комментарий Зинснера был замечен не так давно и случилось это после утечек информации о новенькой Windows 12 из внутренних документов Intel.

К слову, известно, что компания готовит свою настольную платформу Meteor Lake именно для новой версии ОС Microsoft.