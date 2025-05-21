Intel случайно засветила видеокарту ARC B750 на своём сайте

Любопытно, что при переходе на страницу Arc B750 пользователи перенаправляются на описание уже представленной видеокарты Arc B570. Это может говорить о простой опечатке, однако само упоминание новой модели вызвало волну слухов о возможном расширении линейки Battlemage.

Ранее сообщалось о планах Intel выпустить более производительные решения, чем текущие Arc B580 и B570. Среди возможных кандидатов — видеокарты Arc B750 и B770, которые могли бы стать прямыми наследниками моделей A750 и A770 на архитектуре Alchemist.