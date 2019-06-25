Intel снизит цены на процессоры из-за успехов AMD

Неназванный производитель материнских плат рассказал изданию DigiTime, что Intel поделилась своими планами с партнерами. Так, последнее поколение процессоров Intel должно стать дешевле на 10-15%. Когда именно ждать снижение цен на уже имеющиеся процессоры компании, источники DigiTime не сообщили. Заметим, что в ближайшее время компания не планирует выпускать прямых конкурентов для Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.