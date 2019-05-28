Intel создала первые процессоры с искусственным интеллектом для домашних компьютеров

Компания Intel представила на выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, процессоры Intel Core десятого поколения, ранее известные под кодовым названием Ice Lake.
Процессоры созданы по 10-нанометровому техпроцессу. Интегрированная графика Iris Plus с архитектурой 11 поколения впервые приносит систему искусственного интеллекта на персональные компьютеры массового уровня, особенно ноутбуки. Благодаря технологии Intel DL Boost она в 2,5 раза ускоряет вычисления, связанные с искусственным интеллектом, в 2 раза производительность графики. Также в три раза повышена скорость беспроводного соединения. Для малотребовательных задач ИИ в чип встроен ускоритель Gaussian Network Accelerator (GNA).
Пользователи смогут воспроизводить на ноутбуках видео 4K HDR и играть в игры с разрешением 1080p с почти вдвое более высокой частотой кадров в секунду.
Первыми в линейке представлены процессоры для ноутбуков в сериях Core i3, i5 и i7. Они представлены в серии U со стандартным энергопотреблением 15-25 Вт и энергоэффективной серии Y на 9-12 В. В процессорах используется архитектура Sunny Cove с четырьмя ядрами и частотой до 4,1 ГГц. По словам Intel, Sunny Cove обеспечивает выполнение на 18% больше команд за такт, что сильно повышает производительность при прежней частоте. Также увеличены объёмы кэша первого и второго уровня, и так далее.
В линейку вошли процессоры с графикой Intel Iris Plus с 48 или 64 исполнительным блоками, но также есть модели с графикой UHD с 32 исполнительными блоками.
Платформа поддерживает интерфейса Thunderbolt 3 и новые беспроводные сети стандарта Wi-Fi 6, обещающие скорость передачи свыше 1 Гбит/с.
Intel уже начала поставки процессоров Intel Core десятого поколения партнёрам-производителям ноутбукам. Первые из них должны появиться в магазинах к рождественскому сезону продаж, то есть в октябре-ноябре.