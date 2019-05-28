Intel создала первые процессоры с искусственным интеллектом для домашних компьютеров

Пользователи смогут воспроизводить на ноутбуках видео 4K HDR и играть в игры с разрешением 1080p с почти вдвое более высокой частотой кадров в секунду.

Первыми в линейке представлены процессоры для ноутбуков в сериях Core i3, i5 и i7. Они представлены в серии U со стандартным энергопотреблением 15-25 Вт и энергоэффективной серии Y на 9-12 В. В процессорах используется архитектура Sunny Cove с четырьмя ядрами и частотой до 4,1 ГГц. По словам Intel, Sunny Cove обеспечивает выполнение на 18% больше команд за такт, что сильно повышает производительность при прежней частоте. Также увеличены объёмы кэша первого и второго уровня, и так далее.

В линейку вошли процессоры с графикой Intel Iris Plus с 48 или 64 исполнительным блоками, но также есть модели с графикой UHD с 32 исполнительными блоками.

Платформа поддерживает интерфейса Thunderbolt 3 и новые беспроводные сети стандарта Wi-Fi 6, обещающие скорость передачи свыше 1 Гбит/с.

Intel уже начала поставки процессоров Intel Core десятого поколения партнёрам-производителям ноутбукам. Первые из них должны появиться в магазинах к рождественскому сезону продаж, то есть в октябре-ноябре.