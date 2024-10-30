Опубликовано 30 октября 2024, 07:081 мин.
Intel специально сделала новые процессоры менее мощными, чтобы они «не перегревались»Нет, это не шутка
Компания Intel представила новые процессоры Arrow Lake, отличительной особенностью которых стала пониженная игровая производительность. Разумеется, это вызвало немало вопросов у журналистов и блогеров.
Так, на пресс-конференции в Южной Корее представители Intel объяснили, что основной целью компании стало повышение энергоэффективности и снижение тепловыделения, а не максимальная мощность.
При этом вместо акцента на производительность, компания сосредоточилась на соответствии стандартам Energy Star.
И такая стратегия позволила ей снизить вероятность перегрева, использовав процессоры с более простой системой охлаждения. А это, в свою очередь, делает их более удобными для обычных пользователей.
В то же время потенциальные покупателя остались в недоумении от столь слабой производительности, казалось бы, новых процессоров.