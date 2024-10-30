Intel специально сделала новые процессоры менее мощными, чтобы они «не перегревались»

Так, на пресс-конференции в Южной Корее представители Intel объяснили, что основной целью компании стало повышение энергоэффективности и снижение тепловыделения, а не максимальная мощность.

При этом вместо акцента на производительность, компания сосредоточилась на соответствии стандартам Energy Star.

И такая стратегия позволила ей снизить вероятность перегрева, использовав процессоры с более простой системой охлаждения. А это, в свою очередь, делает их более удобными для обычных пользователей.

В то же время потенциальные покупателя остались в недоумении от столь слабой производительности, казалось бы, новых процессоров.