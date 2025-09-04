Intel тихо выпустила Arc Pro B50 — низкопрофильную видеокарту с TDP всего 70 Вт

Новинка отличается крайне низким энергопотреблением — её TDP составляет всего 70 Вт, что позволяет обходиться без дополнительного питания. Карта выполнена в низкопрофильном форм-факторе, но при этом занимает два слота и поставляется с укороченной планкой для компактных корпусов.

Arc Pro B50 построена на архитектуре Battlemage и оснащена 16 ядрами Xe2. В отличие от модели B570 с 18 ядрами, она получила больше видеопамяти — 16 ГБ против 12 ГБ, но с более узкой шиной 128 бит вместо 160 бит.