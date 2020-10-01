Intel ухудшила свой процессор для конкуренции с AMD Ryzen

Благодаря тому, что в “новой” модели процессора пользователи получат четыре ядра с поддержкой Hyper-Threading, а также частоты от 3,6 до 4,3 ГГц, 6 МБ кэш-памяти и TDP 65 Вт, ее стоимость удалось снизить со 122 долларов до 79-97 долларов. Учитывая, что данный чип выступает в крайне бюджетном ценовом сегменте, подобная разница в стоимости может сыграть новинке от Intel.

Стоит отметить, что судя по всему, Intel Core i3-10100F будет являться прямым конкурентом AMD Ryzen 3 3100. И даже несмотря на то, что последний в тестах показывает себя порой быстрее решения от Intel, в целом какой из двух процессоров предпочтительнее для того или иного пользователя — вопрос открытый.