Intel уличили в подтасовке результатов бенчмарков в официальных слайдах

Речь идет о сравнении двух ноутбуков - ASUS G14 ROG Zephyrus и MSI GL65. И если первый оснащен процессором от AMD и видеокартой GeForce RTX 2060 Max-Q с теплопакетом в 65 Вт и максимальной частотой видеоядра 1185 МГц, то второй получил уже процессор от Intel и видеокарту GeForce RTX 2060 Max-P с TDP в 90 Вт и максимальной частотой в 1560 МГц. Проще говоря, в ноутбуке ASUS использовалась менее мощная видеокарта, чем в решении от MSI - именно этим и воспользовалась Intel для подтасовки.