Опубликовано 07 мая 2025, 08:171 мин.
Intel уронила рекомендованную цену на Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 265KF на 25%Теперь можно брать
Intel неожиданно снизила цены на свои процессоры серии Arrow Lake. Core Ultra 7 265K и 265KF подешевели сразу на 25–26%, что делает их особенно привлекательными для геймеров и сборщиков ПК.
Теперь модель Core Ultra 7 265K стоит $299 вместо $399, а 265KF — $284 вместо $384. Это ставит их в один ценовой ряд с младшими моделями серии Ultra 5, но при этом они предлагают более высокий уровень производительности.
Снижение цен связано с тем, что изначально Arrow Lake не оправдала высоких ожиданий — в реальности прирост оказался скромнее. Intel активно выпускала обновления BIOS и прошивок, а теперь дополнительно стимулирует спрос ценами.
Процессоры Core Ultra 7 обещают до 50% прироста производительности в играх и до 65% — в задачах рендеринга по сравнению с 12-м поколением Intel Core. Вдобавок к снижению цен покупатели получат весенний бандл с двумя AAA-играми и набором софта для креаторов.