Intel уронила рекомендованную цену на Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 265KF на 25%

Теперь модель Core Ultra 7 265K стоит $299 вместо $399, а 265KF — $284 вместо $384. Это ставит их в один ценовой ряд с младшими моделями серии Ultra 5, но при этом они предлагают более высокий уровень производительности.

Снижение цен связано с тем, что изначально Arrow Lake не оправдала высоких ожиданий — в реальности прирост оказался скромнее. Intel активно выпускала обновления BIOS и прошивок, а теперь дополнительно стимулирует спрос ценами.

Процессоры Core Ultra 7 обещают до 50% прироста производительности в играх и до 65% — в задачах рендеринга по сравнению с 12-м поколением Intel Core. Вдобавок к снижению цен покупатели получат весенний бандл с двумя AAA-играми и набором софта для креаторов.