Intel ускорила Lunar Lake процессор на 30% в играх после обновления

После обновления приложения MSI Center M, PL2 теперь всегда фиксируется хотя бы на 1 Вт выше PL1, и приравнять их больше нельзя.

Повторные тесты показали, что в Cyberpunk 2077 и Space Marine 2 прирост почти достигал максимальных 30%, а в остальных играх держался на уровне 10%.

Таким образом, Lunar Lake стал самым мощным игровым CPU для портативных устройств, обойдя даже решения на базе AMD в аналогичных тестах.