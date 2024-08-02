Intel в шаге от коллективного иска из-за необратимых проблем процессоров 13-го и 14-го поколения

Опубликовано 02 августа 2024, 07:26
1 мин.
Intel в шаге от коллективного иска из-за необратимых проблем процессоров 13-го и 14-го поколенияНамечается очень громкое дело
Intel практически столкнулась с коллективным иском из-за проблем с процессорами 13-го и 14-го поколения, которые стали причиной нестабильной работы.
Компания достаточно медленно реагировала на сообщения пользователей и СМИ, что вызвало критику. В середине августа ожидается выпуск обновления микрокода. Но оно вряд ли полностью решит проблему.
При этом юридическая фирма Abington Cole + Ellery создала веб-страницу для сбора информации от пользователей, чтобы определить необходимость коллективного иска.
Intel признала проблему и пообещала выпустить патч. А прямо сейчас пользователям рекомендуется обращаться в службу поддержки компании — процессоры, как в коробочном варианте, так и в OEM-версии, подпадают под гарантию.
Известно, что произошедшее связано с окислением, а потому маловероятно, что решится обновлением софта.