Intel в шаге от коллективного иска из-за необратимых проблем процессоров 13-го и 14-го поколения

Компания достаточно медленно реагировала на сообщения пользователей и СМИ, что вызвало критику. В середине августа ожидается выпуск обновления микрокода. Но оно вряд ли полностью решит проблему.

При этом юридическая фирма Abington Cole + Ellery создала веб-страницу для сбора информации от пользователей, чтобы определить необходимость коллективного иска.

Intel признала проблему и пообещала выпустить патч. А прямо сейчас пользователям рекомендуется обращаться в службу поддержки компании — процессоры, как в коробочном варианте, так и в OEM-версии, подпадают под гарантию.

Известно, что произошедшее связано с окислением, а потому маловероятно, что решится обновлением софта.