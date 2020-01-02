Intel выпустил новый мощный компьютер размером с коврик для мышки

Если говорить более подробно о “внутренностях” новинки, то тут во всех вариациях на данный момент установлен процессор Intel Core i7-10710U, но со временем планируется использовать и другие чипсеты. Оперативной памяти может быть аж до 64 ГБ, что в современных реалиях больше необходимость, чем прихоть. Внутренняя память может представлена как одним накопителем типоразмера 2,5 дюйма и одним накопителем стандарта M.2. Также в устройство уже встроен сетевой контроллер Intel i219-V Gigabit Ethernet, беспроводной модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также порты Thunderbolt и USB.

Цена на новый NUC составляет от 679 до 1295 долларов. Новый мини-ПК прямо сейчас находится в открытой продаже.