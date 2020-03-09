Компьютеры
Сегодня 16:55
Intel выпустила миниатюрный компьютер с процессором, не поступавшим в официальную продажу
Но при этом имеющим аналог в другой линейке процессоров компании
Интернет-источник обратил внимание на то, что Intel, оказывается, не особо афишируя выпустила сразу два новых миниатюрных компьютера, в которых используются процессоры, которые еще не поступили в официальную продажу.
Речь идет о мини-ПК Intel NUC Bean Canyon Lite — в случае модели NUC8i3BEHS используется неанонсированный Intel Core i3-8140U, а в случае NUC8i5BEHS — Intel Core i5-8260U. Судя по всему, эти два процессора представляют из себя крайне близких родственников других процессоров компании — Intel Core i3-8130U и i5-8250U (Kaby Lake) соответственно.
Также известна и цена новых мини-ПК. За NUC8i3BEHS просят примерно 300 долларов, в то время как за NUC8i5BEHS — 400 долларов.