Intel выпустила миниатюрный компьютер с процессором, не поступавшим в официальную продажу

Речь идет о мини-ПК Intel NUC Bean Canyon Lite — в случае модели NUC8i3BEHS используется неанонсированный Intel Core i3-8140U, а в случае NUC8i5BEHS — Intel Core i5-8260U. Судя по всему, эти два процессора представляют из себя крайне близких родственников других процессоров компании — Intel Core i3-8130U и i5-8250U (Kaby Lake) соответственно.

Также известна и цена новых мини-ПК. За NUC8i3BEHS просят примерно 300 долларов, в то время как за NUC8i5BEHS — 400 долларов.