Intel выпустила специальную версию собственных процессоров совместно с Marvel

Об этом стало известно благодаря публикации, которая была размещена на официальной странице компании в социальной сети Twitter. Так, как выяснилось, специальная версия процессоров получила название Core Marvel's Avengers Collector's Edition Packaging.

На данный момент более подробная информация о грядущих процессорах не разглашается. В рекламном ролике лишь сообщается о том, что в коллаборации участвуют CPU Core i5, Core i7 и Core i9. Также компания не поделилась, какие нововведения ждут покупателей специальной версии, помимо дизайна коробки. Кроме того, неизвестной осталась и цена новинок. Предполагается, что покупатели получат постеры с “Мстителями” или же и вовсе коды для установки нового тайтла Marvel's Avengers.