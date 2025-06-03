Intel выпустит 52-ядерные процессоры Nova Lake для ПК в 2026 году

Эти чипы сменят Bartlett Lake-S и Panther Lake, предлагая мощный скачок по числу ядер и архитектуре. Nova Lake-S для десктопов получит до 52 ядер (16 P-ядер Coyote Cove и 32 E-ядра Arctic Wolf) и будет совместим с новым сокетом LGA 1954.

Для ноутбуков серия Nova Lake-U заменит Panther Lake в начальном и среднем сегментах, а модели Nova Lake-H и HX выйдут позже. Intel обещает заметный рост производительности и энергоэффективности.

Пошлая линейка Bartlett Lake-S останется на сокете LGA 1700/1800 и предложит до 12 P-ядер, сохранив поддержку многопоточности. А вот Nova Lake станет полноценным обновлением платформы с поддержкой PCIe 6.0 и, возможно, DDR5 или даже DDR6.

Выход Nova Lake ожидается в 2026 году и может стать крупнейшим обновлением CPU Intel за последние годы.